Intervento dei Vigili del Fuoco di La Maddalena in tarda mattinata, intorno alle 13, in viale Italia angolo via XX Settembre.

Il parziale crollo di un cornicione ha interessato parte dell'incrocio fra le due strade. Gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area.

L'intervento si è concluso dopo circa tre ore, più o meno alle 16. Sul posto anche la polizia locale e l'ufficio tecnico.