"L’Amministrazione comunale di Putifigari desidera informarvi sulla preoccupante e grave situazione in cui versa la nostra comunità, in particolare riguardo le problematiche che interessano lo stato della condotta idrica del paese". Sono le parole della sindaca di Putifigari, Antonella Contini, che ha scritto una nota indirizzata al Prefetto, alla Regione e alla Asl, in merito alla sospensione dell'erogazione dell'acqua avvenuta in questi giorni, la quarta, come spiega la prima cittadina, dalla data del suo insediamento, avvento lo scorso 10 giugno.

"La gestione della situazione di emergenza idrica è resa ancora più difficile in quanto molto spesso la rottura della condotta avviene in zone impervie e a causa del maltempo non è possibile intervenire subito - spiega la sindaca Contini nella nota -. Alla luce di questa grave situazione che si definirebbe 'da terzo mondo' si precisa che non sono più tollerabili i disagi che comporta l’interruzione dell’acqua, quale bene essenziale per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, in particolar modo le conseguenze che subiscono le fasce più deboli della popolazione come disabili e anziani, nonché l’interruzione del regolare svolgimento delle attività scolastiche e degli esercizi commerciali che erogano servizi per la cittadinanza".

"Pertanto - conclude la prima cittadina - auspichiamo che questa situazione venga rimessa con la massima urgenza all’attenzione delle autorità preposte e rimaniamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione adeguata a questo problema che affligge da troppi anni la mia comunità. Occorre intervenire con la massima urgenza nella condotta che è un colabrodo", ha detto ancora Antonella Contini.