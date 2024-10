Si terrà domenica 3 dicembre, dalle 9.30 alle 18.00, presso la Comunità alloggio e centro di Aggregazione sociale “S’ena frisca” di Putifigari (via Cavour), l’ottantesima edizione del corso per animatori, organizzato dalle cooperative Artemisia (Torralba) e Lachesos (Mores) in collaborazione con l’Associazione “Matite Colorate”.

Il programma prevede un excursus sulla figura dell’animatore, sui giochi (strumento di conoscenza, comunicazione e divertimento), sul repertorio musicale (la musica giusta per ogni occasione), sui consigli pratici, sulla tabella di marcia (tempi, durata e organizzazione di una festa), sui Balloon Art (sculture con i palloncini), sui Truccabimbi (Siae e festa), sul “Clown dentro di noi”, sul Bans e la Baby Dance (riti di coinvolgimento e chiasso organizzato).





Il numero massimo di partecipanti è di 25 unità alle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto per Cfu liberi. Il costo è 75 euro, chi volesse usufruire del pranzo dovrà aggiungere una quota di 15 euro.

Gli interessati dovranno inviare la propria adesione tramite posta elettronica all’indirizzo putifigaricomunita.allogg@gmail.com dove, nella sezione oggetto, dovrà indicare la dicitura 80 corso animatori mentre, nel corpo della mail, dovranno essere riportate le generalità (nome e cognome) e il numero di telefono.

Maggiori informazioni ai recapiti 3497289842 e 3663471826.