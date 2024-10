Una banda di ladri, forse costituita da tre individui, è riuscita a sradicare una cassaforte dalla filiale del Banco di Sardegna situata in via Sassari a Trinità d'Agultu.

Per compiere il furto, hanno utilizzato delle cinghie legate a una Fiat Panda per rimuovere la cassaforte vicino all'ufficio del direttore della banca. Dopo aver infranto le vetrate dell'istituto, i malviventi hanno messo in atto il loro piano e sono fuggiti a piedi, abbandonando l'auto usata per il trasporto.

I Carabinieri di Trinità sono intervenuti sul luogo per avviare le indagini e stabilire se la cassaforte rubata contenesse del denaro. Testimoni oculari sembrano confermare di aver visto tre persone scappare poco dopo il colpo.

