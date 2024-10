È stata ritrovata a Sassari dagli agenti della polizia locale l'Alfa Romeo modello Giulietta, probabilmente utilizzata per la fuga della banda di malviventi che questa notte hanno sradicato il bancomat della filiale del Banco di Sardegna di Trinità d'Agultu.

L'auto era stata rubata la notte scorsa a Valledoria. Gli investigatori stanno ricostruendo in queste ore la dinamica del furto della cassetta conta soldi contenuta nella banca della cittadina gallurese.

In un primo momento si era pensato che l'assalto al Banco di Sardegna di Trinità fosse avvenuto dopo il tentativo di furto, avvenuto sempre la notte scorsa, in un'altra filiale a Tissi.

Sembrerebbe, invece, che la dinamica sia invertita. I banditi avrebbero prima scassinato il bancomat a Trinità e, una volta fallito il colpo visto che la cassetta non conteneva contanti, si sarebbero spostati e avrebbero riprovato con le stesse modalità nel bancomat di Tissi, nel sassarese. Anche in questo caso il furto non è andato a buon fine perché le corde utilizzate per sradicare il bancomat non avrebbero retto, costringendo la banda a darsi alla fuga.