Il Cap d'Any de l'Alguer continua a stupire con una serie di eventi in programma a partire da oggi, giovedì 2 gennaio.

Il Teatro Civico sarà il palcoscenico per la commedia algherese "Les batulelles del carrer del porto", ispirata a "La rosa gialla" di Camillo Vittici, in lingua algherese. Inoltre, i più piccoli potranno divertirsi con la "Caccia al tesoro – kids" nel centro storico e la Cattedrale di Santa Maria ospiterà il concerto El Cant de la Sibilla a les Catedrals de la Mediterrània. Non perderti la mostra Lligams presso le Sale espositive de Lo Quarter fino all'8 gennaio.

Sabato, l'appuntamento è con la performance artistico-musicale "This is water "al Museo del Corallo e lo spettacolo di stand-up comedy "C’è un po’ di tensione" di Sandro Cappai al Teatro Civico. Domenica, la regata Vento de l'Alguer e il concerto Dalla Terra al Cielo di Franca Masu saranno imperdibili. Lunedì, giorno dell’Epifania, Les Estrenes e la discesa della Befana saranno accompagnati da animazioni per bambini e spettacoli tradizionali. Infine il concerto corale Cants del Llum alla Chiesa della Mercede per concludere in bellezza.

Tutte le informazioni sul Cap d'Any 2024-2025 sono disponibili su Alghero Turismo. Un evento organizzato con passione dal Comune e dalla Fondazione Alghero insieme a varie associazioni locali e il sostegno della Regione Sardegna.