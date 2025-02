La Regione sta potenziando le azioni per proteggere e valorizzare l'Isola dell'Asinara tramite un piano dettagliato di interventi attualmente in corso, in fase avanzata di progettazione e in fase di programmazione. L'intento è di migliorare l'accessibilità all'isola nel rispetto della sua speciale combinazione di ambiente naturale e patrimonio storico-culturale.

L’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, sottolinea come "l’Asinara è un tesoro della nostra regione, un luogo simbolo di conservazione ambientale e memoria storica. Per questo, la Giunta ha scelto di intensificare gli investimenti e accelerare le azioni necessarie per il suo recupero. Vogliamo che l’isola sia accessibile e vissuta in modo sostenibile, senza compromettere la sua straordinaria biodiversità. La nostra visione è chiara: restituire ai sardi e al mondo intero un patrimonio di inestimabile valore, garantendone al tempo stesso la tutela e la valorizzazione".

"Riteniamo inoltre fondamentale condividere la pianificazione e lo sviluppo strategico dell’Asinara con l’Ente Parco, il Sindaco e l’intera comunità", sottolinea Laconi, che poi specifica: per questo, ci auguriamo che il ministro proceda rapidamente all'intesa con la presidente della Regione per la ricomposizione degli organi statutari del Parco Nazionale dell'Asinara. Solo attraverso una governance completa e pienamente operativa sarà possibile attuare una pianificazione efficace e ben coordinata, garantendo il pieno sviluppo del valore ambientale, storico e turistico dell’isola".

Tra i lavori in corso per migliorare la viabilità sull'Isola dell'Asinara, ci sono la messa in sicurezza della strada Fornelli-Cala d’Oliva e la manutenzione della strada non pavimentata Cala d’Oliva-Cala Sabina. Inoltre, sono in fase di realizzazione la riapertura dell'ex carcere di Fornelli con la rimozione delle coperture in amianto e la progettazione di un itinerario turistico che valorizzi l'aspetto storico-culturale della struttura. I lavori per il recupero di alloggi per operatori turistici sono già in corso, al fine di ospitare il personale durante la stagione turistica e i lavoratori delle imprese locali in inverno. Nuovi impianti di illuminazione pubblica sono previsti sia a Cala d’Oliva che nel borgo, quest'ultimo dovrebbe essere completato entro l'estate.

Tra gli interventi in fase avanzata, c'è il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'ospitalità sostenibile, il potenziamento del sistema idrico e fognario, e il riordino delle concessioni per la fruizione sostenibile dei beni costieri. Il masterplan per l'Isola dell'Asinara prevede la gestione integrata delle aree costiere, campagne di sensibilizzazione e interventi per migliorare l'accessibilità ai litorali nel rispetto dell'ambiente. Inoltre, è in progetto la realizzazione di un grande parco verde nei giardini dell'ex Casa del direttore a Cala d’Oliva, che fungerà da rifugio climatico durante l'estate.

"Il nostro impegno per l’Asinara è concreto e strutturato - ha detto ancora l’assessora Laconi - e vogliamo garantire che ogni intervento sia sostenibile, efficace e in grado di restituire l’isola alla fruizione dei sardi e dei visitatori. La strategia che abbiamo messo in campo risponde a criteri di gradualità e programmazione, evitando interventi spot e puntando su una valorizzazione a lungo termine. L’Asinara diventerà un modello di sviluppo armonico tra tutela ambientale e fruizione sostenibile".