Dopo due anni e mezzo di intenso impegno, l'ingegnere Antonio Giordano si è dimesso dalla guida del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari per assumere un nuovo ruolo di rilievo presso gli uffici del Dipartimento dei Vigili del fuoco a Roma. Durante il suo mandato, il Comando ha affrontato con successo molteplici sfide riguardanti soccorso pubblico, eventi e obiettivi vari.



Durante questo periodo, sono state avviate le procedure per la creazione di nuovi distaccamenti ad Alghero e Arzachena, mentre è prevista l'apertura di un presidio acquatico a Olbia presso il porto industriale. Inoltre, presto sarà inaugurato il Distaccamento volontario di Valledoria con 45 unità volontarie formate.



Grazie alla stretta collaborazione con le istituzioni locali, il Comando è riuscito ad attivare importanti presidi estivi a Santa Teresa di Gallura e grazie a convenzioni con i Comuni di Stintino e Arzachena anche in ambito acquatico a Cannigione.



Il Comando ha affrontato diverse emergenze, tra cui incendi boschivi e condizioni meteorologiche avverse. Si sono distinti interventi come l'esplosione di una palazzina a Sassari e un incendio di un cantiere nautico a Olbia. La preparazione e la sinergia tra le squadre sul campo e la struttura organizzativa hanno permesso al Comando di affrontare con successo ogni situazione di emergenza.



Il Comando di Sassari ha aperto le sue porte alla cittadinanza, accogliendo scolaresche e associazioni per ragazzi diversamente abili nella sua sede storica a Piazza Conte di Moriana. Inoltre, le squadre hanno visitato diverse comunità della provincia, dimostrando che nessun comune viene trascurato, indipendentemente dalla presenza di un distaccamento locale.



Numerosi eventi hanno coinvolto il Comando, tra cui l'esercitazione internazionale Modex 2025 e le visite del Capo del Corpo Nazionale VV.F. Eros Mannino e del Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco alle sedi di servizio, con l'inaugurazione di nuove sale a Sassari.



Il Comandante Giordano ha anche gestito direttamente il Reparto Volo ad Alghero Fertilia su incarico della Direzione regionale della Sardegna. A succedere all'ingegnere Giordano sarà l'ingegnere Emanuele Gissi, proveniente dalla Direzione Regionale del Lazio.



Il Comandante uscente ringrazia tutto il personale per il loro impegno e professionalità che hanno permesso di raggiungere i risultati ottenuti, lasciando il Comando a Gissi pronto ad affrontare le future sfide con salute e determinazione.