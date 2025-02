Una proposta per nominare Fertilia capitale italiana ed europea della pace: lo fa sapere Michele Pais (Lega), che ha illustrato consegnato la richiesta alla ministra Elvira Calderone in occasione della cerimonia conclusiva del Treno del Ricordo, l’iniziativa del Governo insieme a FdS per la memoria dell’esodo Giuliano-Dalmata, tenutasi lunedì scorso a Fertilia.

La ministra Calderone, la cui famiglia materna ha vissuto il dramma di quell’esodo, "ha accolto con grande entusiasmo la proposta, che naturalmente seguirà ogni iter di legge".

"Fertilia oggi rappresenta il massimo simbolo di libertà, democrazia e accoglienza di chi scappa dalla guerra - afferma Pais -. In un momento storico in cui anche in Europa e nel Mediterraneo soffiano forti venti di guerra, oggi più che mai Fertilia assume un altissimo valore simbolico. Per questa ragione, durante la passata legislatura, la Regione ha sostenuto l’attività dell’Associazione Egea e l’intera comunità giuliana".

"La comunità algherese e sarda, ancora una volta, dimostra di essere portatrice, con azioni concrete, dei valori di pace e libertà, contro ogni tipo di regime antidemocratico. Fertilia, insieme all’intera Sardegna meriterebbero questo titolo sul cui raggiungimento profonderemo ogni sforzo" conclude il consigliere algherese.