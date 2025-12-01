l countdown è ufficialmente partito: mancano 110 giorni a ALGUERUNWAY, l’evento destinato a entrare nella storia dello sport in Sardegna. Per la prima volta, infatti, la pista di volo dell’Aeroporto di Alghero diventerà teatro di una corsa podistica notturna, un’esperienza spettacolare e totalmente inedita per il territorio.

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, quando i voli saranno ormai sospesi e la pista immersa nelle luci blu e ambra dello scalo, i runner potranno correre lungo l’asfalto dove ogni giorno decollano e atterrano gli aerei. Un’immagine destinata a diventare iconica.

L’iniziativa è promossa da Alguerunners ASD in collaborazione con SOGEAAL, con il patrocinio del Comune di Alghero e il supporto della Fondazione Alghero. Un progetto che unisce sport, turismo, promozione territoriale e un forte impatto mediatico: le runway run sono ormai un fenomeno internazionale, e ora anche Alghero entra nel circuito degli aeroporti che aprono le proprie piste agli appassionati di corsa.

Un format sicuro e suggestivo: 5 km e 10 km per una notte unica

Il programma prevede due distanze, 5 km e 10 km, rigorosamente in modalità non competitiva, per garantire massimi standard di sicurezza e inclusività. La corsa sarà accessibile a tutti gli appassionati, dai runner più esperti ai curiosi attratti dalla possibilità di vivere l’aeroporto in un modo completamente diverso dal solito.

L’evento regalerà una cornice scenografica potente: il buio, la pista illuminata, l’orizzonte aperto, i segnali luminosi dell’air side e la percezione rarefatta di trovarsi in un luogo normalmente off-limits.

Le voci dei protagonisti

«Siamo entusiasti di aprire l’aeroporto di Alghero a un evento sportivo che mette a disposizione degli appassionati uno spazio inconsueto e affascinante come la pista di volo» dichiara Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di SOGEAAL e GEASAR. «ALGUERUNWAY rappresenta un modo diverso di vivere lo scalo e di rafforzare il legame tra aeroporto e territorio, generando valore culturale, sportivo e turistico».

Sulla stessa linea Francesco Messina, presidente di Alguerunners ASD: «Promuoviamo da sempre una visione dello sport come crescita personale e sociale. La suggestione di correre all’interno di un aeroporto regala un’esperienza unica e irripetibile: siamo pronti a trasformarla in un evento che lascerà il segno».

Iscrizioni aperte: il decollo è già iniziato

Le iscrizioni sono già disponibili sulle piattaforme ufficiali:

Sito della gara: www.endu.net/it/events/alguerunway/info

Aeroporto di Alghero: www.aeroportodialghero.it

La macchina organizzativa è partita con grande entusiasmo e l’evento promette di attirare numerosi partecipanti, anche da fuori Sardegna, spinti dalla novità e dalla spettacolarità del format.