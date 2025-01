Il nuovo appalto di igiene urbana della città di Alghero è pronto per la gara di affidamento del servizio. A breve la pubblicazione del bando più importante e più oneroso che dovrà coprire i prossimi otto anni.

Il lavoro degli uffici è infatti giunto alla fase conclusiva e si è arrivati alla deliberazione della Giunta del 27 dicembre scorso che approva il progetto di gestione, il capitolato speciale e gli elaborati tecnici. L’importo per otto anni di servizio è di 86.128.166,88 euro oltre iva di legge, per circa 10 milioni e 760 mila euro all’anno.

Mentre l’attuale servizio procede in regime di proroga fino al 31 ottobre 2025, l’Amministrazione prepara il terreno per il nuovo appalto che dovrà compiere tutti i passi per iniziare la nuova era in concomitanza con la fine dell’attuale servizio. “Vogliamo una città più pulita e accogliente e lavoriamo affinché questo possa diventare un aspetto caratterizzante di Alghero” – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Più decoro e servizio adeguato per cittadini e turisti: sono le nostre indicazioni che il nuovo corso contiene e che dovrà mettere in pratica con il rinnovato servizio” specifica il primo cittadino.

Tante le novità nel nuovo elaborato: dal servizio di ritiro porta a porta che sarà esteso a tutto il territorio del comune ( borgate e agro compreso), al ritorno della attesa pulizia manuale delle strade e marciapiedi che affiancherà le operazioni meccanizzate. Sarà istituita la figura dell’operatore di quartiere al fine di instaurare un rapporto fiduciario con la relativa utenza tale da garantire un ottimale decoro di tutte le zone della città e delle borgate. E ancora, implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti da contenitori stradali tramite posizionamento di cestini gettacarte a bocca stretta ed ampia capienza dotati di sistemi di compattazione e rilevazione soglie di riempimento. Nel centro storico il servizio verrà potenziato durante le festività e il periodo estivo. Inoltre, il passaggio progressivo alla Tariffa Puntuale, impiego e consegna di tutte le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti dotate di sistemi e tecnologie di identificazione e misurazione (quali R-feed, sistemi di riconoscimento dell’utenza e misurazione volumetrica) con creazione di database utenze TARI iscritte al servizio di raccolta dei rifiuti urbani completo e costantemente aggiornato.

Prevista nel nuovo appalto anche l’implementazione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale (manuale, misto e meccanizzato) opportunamente dimensionato e da eseguire con l’utilizzo di adeguate dotazioni di nuova generazione anche tramite la previsione di installazione di divieti di sosta temporanea in tutta la città.

“Migliorare la qualità, ed è ciò che abbiamo chiesto anche all’attuale ditta che gestisce il servizio, pur nei limiti dell’attuale capitolato – spiega l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva (nella foto) – ed è quanto abbiamo voluto nella nuova visione del servizio, che comunque dovrà contare sulla collaborazione di cittadini e sul senso di responsabilità di tutti”. Previsto anche un nuovo Ecocentro che dovrà nascere nella zona sud della città, ad integrare la rete di strutture per il miglioramento della raccolta.