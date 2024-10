Dopo la schiusa eccezionale di tartarughe marine a Cala Sintzias, nuovo evento in Sardegna questa volta nel lido di Platamona nel sassarese, dove generalmente non si osservano deposizioni di uova della "Caretta Caretta".

La zona è stata messa in sicurezza dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione per consentire l'emersione in piena tranquillità di almeno un gruppo di 6-7 piccoli. Il Servizio Tutela della natura dell'assessorato, che coordina la Rete per la conservazione della fauna selvatica marina, partecipa alle attività.

Per agevolare le operazioni è già stato reso disponibile a tutte le autorità competenti il protocollo tecnico operativo, i provvedimenti prescrittivi e la documentazione redatta in occasione della schiusa a Cala Sintzias.

"Il fenomeno di oggi - sottolinea l'assessore dell'Ambiente Antonella Spano - è ancor più interessante perché l'area della schiusa ricade nella parte settentrionale dell'Isola dove generalmente non si osservano deposizioni di uova di tartarughe. L'assessorato dedicherà massima attenzione a questo evento, mettendolo in stretta relazione con le caratteristiche ambientali della zona dove si è verificato".