E' finita in una cella del nuovo carcere di Bancali, a Sassari, durante la notte, Maria Gavina Orrù, di 49 anni, moglie di Mario Loi, 54 anni, presidente dell’associazione soccorso Sant’Anna, morto ieri in ospedale dove era stato portato poco prima per una grave ferita al torace.

La donna sostiene che il coniuge si sia ferito con il coltello con cui lei stava tagliando un'anguria, ma evidentemente questa versione dei fatti non ha convinto gli inquirenti che hanno deciso di adottare una misura cautelare adeguata alla grave accusa senza attendere gli esiti dell'autopsia sul corpo del marito in programma stamattina.