Il Centro Democratico si rinnova e punta sui giovani. Nella Sala Commissioni di Palazzo Ducale, nel cuore della politica cittadina sassarese sono stati presentati i nuovi Commissari del Centro Democratico.

Ha aperto la conferenza il nuovo Commissario provinciale del partito, Giorgio Murino. Ha ricordato gli impegni presi durante le Comunali, ovvero puntare sui giovani, valorizzare le loro peculiarità e dare spazio alle loro idee. Tutto ciò possibile grazie alla meritocrazia. Dello stesso parere anche il Consigliere regionale e Sindaco di Sennori, Roberto Desini: «È un partito giovane, nato nel dicembre 2012, e noi vogliamo puntare sulla meritocrazia, sulla qualità e sui giovani».

Anche Franco Era, Consigliere comunale del Centro Democratico per la città di Sassari, evidenzia come nella realtà sassarese il partito riceva molti consensi da parte del mondo giovanile. Dimostrazione, infatti, è la folta partecipazione all’incontro con la stampa di ragazzi poco più che trentenni.

Il Commissario provinciale Giorgio Murino ha confermato il coordinatore per la città di Alghero Giuseppe Foddai, primo fra i non eletti alle ultime comunali che vedevano il Centro Democratico appoggiare la coalizione del Sindaco Mario Bruno; per la città di Porto Torres invece riconferma per il coordinatore Angelo Acaccia, già Presidente del Consiglio comunale e assessore.

I nuovi commissari nominati sono Antonio Idini per la città di Sassari, primo fra i non eletti del Centro Democratico nelle scorse elezioni comunali e nominato Commissario cittadino del partito. «Il mio compito sarà quello di stare in mezzo alla gente, ascoltare i problemi e riportarli in sede istituzionale. Sarò il portavoce della collettività e farò mie le sue istanze. È un ruolo del quale sono orgoglioso e che arriva dopo un periodo di serio lavoro e impegno».

Ruolo che il partito gli ha voluto affidare per l’impegno con cui ha condotto la campagna elettorale e che ha continuato a dimostrare dopo le elezioni, facendosi portavoce del mondo giovanile. Queste le parole del Coordinatore Provinciale Giorgio Murino.

Commissario cittadino di Sorso è Tania Santoni. «Puntare sui giovani perché sia un modo per riportare la gente a parlare dei propri problemi». Mariantonio Satta, Commissario cittadino di Sennori, Max Deligios, Coordinatore giovani, ed Emanuela Giai Coordinatore provinciale donne. Una figura istituzionale fortemente voluta per la tutela dei diritti femminili. «Il mio lavoro è un impegno per le donne e non solo. Un impegno per aiutare la famiglia e portare i suoi problemi all’esterno».