Un bus del Ctm è stato colpito da un sasso nel weekend a Monserrato.

È avvenuto in via San Fulgenzio poco prima della mezzanotte di sabato. Il vetro anteriore del mezzo di trasporto è stato danneggiato. A Scagliare la pietra sarebbe stato un gruppo di ragazzi poi fuggiti.

Per fortuna non si sono registrati feriti, solo un grande spavento per il conducente e i passeggeri del pullman.

I carabinieri di Monserrato e del Nucleo operativo di Quartu stanno indagando sull'episodio.