Sedici stelle centrate, alcune bellissime pariglie e una brutta caduta per un cavaliere nel bilancio della Sartiglia dei Falegnami che oggi ha chiuso il Carnevale di Oristano.

Tra i nomi dei 16 cavalieri che hanno centrato la stella non c'è quello de su Cumponidori Alessio Garau, che ha sbagliato, anche se di pochissimo, sia con la spada sia con lo stocco.

Hanno sbagliato anche su secundu Gianluca Russo e su terzu Andrea Solinas e i tre cavalieri della pariglia de su Cumponidori di domenica. Applauditissimi Roberto Pau, Pasquale Forgillo e Franco Ledda, che avevano preso la stella domenica e oggi hanno fatto il bis guadagnandosi la stella d'oro.

L'alto numero di discese ha ritardato l'inizio delle pariglie, che oggi hanno comunque offerto un grande spettacolo con una perfetta piramide e tanti tre su tre, anche con centrale girato o rovesciato.

Proprio durante le pariglie la brutta caduta di un cavaliere, Attilio Balduzzi, che qualche anno fa è stato anche Cumponidori e che se l'è cavata con una botta alla spalla per la quale è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.