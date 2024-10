Sarà una Sartiglia blindata quella che si svolgerà a Oristano domenica 7 e martedì 9 febbraio.

Per garantire il massimo livello di sicurezza alle migliaia di persone che si concentreranno sulle strade e nei luoghi dove si svolgono i momenti clou della plurisecolare giostra equestre, il questore Francesco Di Ruberto ha, infatti, disposto un forte potenziamento dei controlli di sicurezza. Per assistere alla Corsa alla stella in via Duomo e alle pariglie di via Mazzini bisognerà, infatti, superare un sistema di 23 posti di controllo presidiati dalle forze dell'ordine.

Oltre i 23 varchi non si potranno portare né armi né oggetti assimilabili alle armi. Vietati anche contenitori e bottiglie di vetro e di metallo e le bottiglie di plastica otterranno il via libera solo se saranno private del tappo.

Stesse regole per avvicinarsi ai siti della Vestizione e della svestizione de su Cumponidori. Gli agenti faranno il possibile per ridurre al minimo i disagi degli spettatori, assicura la Questura che, però, invita i cittadini alla massima collaborazione, per esempio presentandosi sul posto con largo anticipo rispetto agli orari di inizio della manifestazione ed evitando di portare con se oggetti vietati e togliendosi spontaneamente l'eventuale maschera indossata.

"La Sartiglia è l'evento più importante di Oristano e nel rispetto della secolare tradizione - ha spiegato il questore - mi pare assolutamente indispensabile profondere ogni sforzo affinché la manifestazione si consumi in un clima di festa e non venga ricordata per tristi fatti di cronaca".