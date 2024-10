Il primato per le attività ludiche di gioco e scommesse in Italia va alle slot machine. I dati parlano chiaro: 34mila le slot distribuite sul territorio nazionale. Ed è la Sardegna ad essere in testa: il primato va infatti a Olbia-Tempio, dove è presente una slot ogni 96 abitanti. Mentre a Bolzano i numeri cambiano radicalmente: 1 ogni 401 abitanti.

Praticamente nel nostro paese abbiamo una media di un apparecchio ogni 178 abitanti.

Se invece parliamo di puntate è la Lombardia la regione in cui si spende di più: qui la spesa ha oltrepassato i 3 miliardi (13 milioni in più rispetto al 2014, 20 milioni in più se il confronto è con il 2013). A seguire il Lazio e la Campania.

Insomma, tra alti e bassi, questo è un mercato che non conosce crisi. Come testimonia il bilancio statistico pubblicato a maggio scorso dai Monopoli con il "Libro Blu": un giro di affari di 88 miliardi di euro. Di cui, oltre 71 sono rientrati in vincite nelle tasche dei giocatori (anno di riferimento 2015).

Ma il gambling è anche e soprattutto on line, poiché è proprio l'offerta in rete che conquista una fetta sempre maggiore di utenza con una percentuale pari al 27% della spesa complessiva, tanto che nel 2015 si è calcolata una crescita di quasi 100 milioni rispetto al biennio precedente.

Il motivo di questo successo probabilmente sta nel fatto che i siti di gioco online propongono dei bonus allettanti, anche senza richiedere alcun deposito iniziale, differenziandosi cosi radicalmente dalle sale da gioco tradizionali. Un tipico esempio è Starcasino, il casino online che per il mese di Dicembre ha proposto una speciale promozione Nataliza, ovvero ogni giorno una promozione diversa per conquistare un bonus. Alcuni di essi, grazie anche agli spot radio-televisivi, entrano direttamente nelle case degli Italiani con le loro imperdibili offerte, risulta allora facile comprendere perchè il gioco si va sempre piu spostando sull’online.

Quindi, tirando un po' le somme, è evidente che agli italiani piace il gioco e piace giocare on e off line, sia con le classiche macchinette e sia con le new slot e le videolotteries (Vlt), dato che con queste ultime ci si aggira sui 48,1 miliardi, il che vuol dire più del 50% delle giocate complessive. Anche online vale la stessa percentuale e sono per lo più le slot machine i giochi preferiti dagli Italiani.