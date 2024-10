Un vasto incendio è scoppiato poco dopo le 13.30 in una vallata tra Tempio Pausania e Luras, in Gallura, in un'area non distante dalla strada statale 133 che collega Tempio a Palau.

Sul posto sono intervenuti tre Canadair e tre elicotteri della flotta regionale antincendio, oltre a decine di squadre a terra di Vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale.

Il rogo sta interessando un'area di diversi ettari tra le località di Padulo, Fossato e Monte Maiore, tra Luras e Tempio Pausania.

In particolare a Monte Maiore le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni, anche se al momento non risultano evacuate delle case.