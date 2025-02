È stato pubblicato il bando per il cofinanziamento degli eventi sportivi che attraggono flussi turistici in Sardegna. Questo annuncio rappresenta il terzo avviso dei dodici cartelloni che compongono il programma dei grandi eventi per il 2025. L'assessorato regionale del Turismo ha stanziato due milioni e 500mila euro, con la possibilità di aumentare tale cifra. Il massimo contributo concessibile non supererà il 50% del totale delle spese ammissibili, arrivando fino a 300mila euro.

Le federazioni sportive o le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Coni, Cio o Gaisf (ora Sport Accord) potranno presentare richiesta di finanziamento tramite il sistema informatico della Regione, Sipes, entro il 24 febbraio, per eventi con un costo minimo di 30mila euro. È importante notare che il bando non riguarda gli eventi sportivi di rilevanza mondiale, i quali saranno supportati da un programma specifico approvato dalla Giunta, in collaborazione con Coni e il ministro dello Sport.

"L'obiettivo è continuare a sostenere gli eventi sportivi per attrarre flussi specifici", afferma l'assessore del Turismo Franco Cuccureddu. Si tratta di un target che non è facilmente raggiungibile con le tradizionali strategie di marketing, ma che richiede veri investimenti. Il ritorno economico di tali investimenti è confermato da esperti, poiché contribuiscono all'aumento del valore del marchio Sardegna attraverso la presenza sui media, in particolare televisivi e online, inclusi i social network.