Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri nel medio Campidano questa mattina a causa del forte vento che da ieri sta imperversando la Sardegna.

I Vigili sono al lavoro con l'ausilio dell'autoscala inviata dalla sede centrale del Comando di Cagliari, in via Dante a Ussaramanna, per la messa in sicurezza della croce sul campanile della chiesa di San Quirico Martire.

Gli operatori VVF hanno hanno rimosso la croce in ferro pericolante alta circa due metri portandola a terra e mettendo in sicurezza il campanile.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale e un tecnico comunale.