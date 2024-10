Il miglior amico dell’uomo, come sempre, è il cane. E in questi giorni presso le campagne di Maracalagonis, si sono svolte le prove brevetto per unità cinofile cani da ricerca dispersi in superficie, unità cinofile destinati al lavoro di ricerca per la Protezione Civile.

All’interno di un terreno impervio e con temperature che sfioravano i 32 gradi, le unità cinofile preparate e addestrare dall'Istruttore professionista Sandro Meloni, centro di addestramento cani, valutate dal giudice specialista internazionale Fabrizio Bonanno, si sono prodigate nella ricerca di persone disperse in superficie (in questo caso figuranti) che vagano in un territorio pieno di insidie e in più un canile dove le unità cinofile potevano avere dei grossi problemi se i cani non fossero addestrati a dovere.

I brevetti rilasciati dalla A. P. T. Internazionali sono titoli che mettono alla prova e la loro idoneità, le unità cinofile destinate a questo scopo: “Non esiste improvvisazione – fa notare Sandro Meloni - ma dietro c’è solo tanto lavoro e grande passione, non ultimo il mettersi al sevizio di chi ha bisogno di aiuto. Nessun protagonismo né tanto meno prime pagine – aggiunge - ma solo aiutare chi ha bisogno in qualsiasi situazione climatica e non solo”.

I protagonisti di questa giornata cioè le unità cinofile sono l'associazione Balto con le unità cinofile, Antonella Pintus col cane Asia un labrador di due anni, Emilio Serra col cane Baal uno Staffordshire di 3 anni, Roberto Soggiu col cane Pedro un Border Collie di 2 anni e Roberto Soggiu col cane Luky di 3 anni che ha rinnovato il brevetto annuale. Saranno queste le prossime unità cinofile che attraverso impegno e la disponibilità saranno a disposizione di tutta la popolazione sarda e nazionale nei momenti di reale bisogno.