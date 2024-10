Il 4 novembre Thiesi celebrerà la giornata delle Forze armate e dell’Unità nazionale. Una cerimonia semplice ma toccante che servirà anche per ricordare tutti i thiesini caduti in guerra.

Il programma, predisposto dall’Associazione nazionale combattenti e reduci e dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Soletta, prenderà avvio alle 10.00, in piazza dei Caduti, con la celebrazione della Santa Messa. A seguire un rinfresco presso la sede dell’Associazione in via Matteotti.