Diciannove stelle centrate - come domenica per i Contadini - e, come era successo anche due giorni fa, la 19/a stella della Sartiglia dei Falegnami, che ha concluso questa sera il carnevale oristanese, è stata proprio quella colta da Su Cumponidori, Alessandro Corbu, con su stoccu. Come il suo collega della corsa di domenica, Crobu ha sbagliato con la spada ma si è rifatto ampiamente con lo stocco. Il suo successo è stato salutato dalla folla con un vero e proprio boato di gioia che si è levato dalle tribune e dalle transenne.

Niente stella, invece, per i suoi aiutanti, Su Secundu Tore Pau, che ha sbagliato con la spada, e Su Terzu Maurizio Casu, che ha sbagliato sia con la spada sia con lo stocco. Errore anche per Su Cumponidori di domenica scorsa Corrado Massidda.

Ha fatto, invece, centro ed è stata la prima stella della giornata, il suo secondo Ignazio Lombardi. Poi in ordine la gioia di centrare la stella e portarsela via al galoppo verso la curva di San Francesco infilata nella spada di acciaio è toccata a Renzo Mura, Davide Musu, Giuseppe Frau, Luca Murtas, Gianfranco Manunza, Antonello Mele, Graziano Pala, Antonello Fenu, Luigi Iriu, Gianluca Manunza, Francesco Castagna, Mauro Secci, Cristian Matzuzi, Gianluca Russo, Stefano Manca, Claudio Tuveri e Sonia Cadeddu, che ha bissato il successo di domenica scorsa conquistando la stella d'oro.

Il bel tempo, che ha accompagnato quasi tutte le fasi della giostra, ha sicuramente aiutato i cavalieri decretando il successo della manifestazione e la remada non propio impeccabile con la quale Su Cumpondori ha chiuso la corsa alla stella alla fine non è certo sufficiente a turbare la gioia del Gremio, degli oristanesi e delle migliaia di spettatori arrivati da tutta la Sardegna e non solo per la grande festa di colori e di abilità della Sartiglia. Il bel tempo ha aiutato anche le pariglie, che sulla pista di via Mazzini oggi hanno proposto almeno nella prima parte altre diverse spettacolari evoluzioni, con un paio di piramidi e di ponti volanti davvero da brivido.

Come è cominciato a calare il buio, è sceso anche il livello delle pariglie. Si sono registrate anche un paio di rovinose cadute, per fortuna senza conseguenze.