Ryanair volerà su tutti e tre gli aeroporti sardi. Spezzato, dunque, anche l’ultimo tabù considerando che la compagnia irlandese non aveva mai volato sullo scalo Costa Smeralda.

La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi dal Corriere della Sera e trova ora conferme con la convocazione di una conferenza stampa per domani, mercoledì 31 gennaio, a Oschiri. Una location non casuale, secondo i management di Sogeaal e Geasar, perché si trova sostanzialmente a metà strada tra Alghero e Olbia.

Se per l’aeroporto Riviera del Corallo la presenza della compagnia irlandese è una realtà assodata, seppure tra alti e bassi, per quello gallurese è una novità assoluta. Ancora non è dato sapere quali saranno i collegamenti operati su Olbia mentre per quanto riguarda Alghero qualche novità è già nota: intanto il ritorno del volo per Francoforte, uno dei primi attivati dal vettore low cost sul Riviera del Corallo e assente da qualche anno, poi il potenziamento delle frequenze sulle rotte confermate rispetto alla precedente stagione estiva.

Domani l’ufficialità su tutte le rotte in entrambi gli scali, al centro di un progetto di fusione per ora in stand by. Nella Chiesa di Nostra Signora di Castro, a Oschiri, ci saranno per Ryanair Jason McGuinness, Chief commercial officer, Raymond Kelliher, director of route development, e Mauro Bolla, Country manager Italy and East-Med. Per Gesar e Sogeaal ci saranno, invece, Silvio Pippobello, Chief executive officer di Geasar e Sogeaal, Fabio Gallo, general manager di Sogeaal, e Mario Garau, director of route development di Geasar.