La Polizia di Stato ha tratto in arresto Sulayman Ceesay, 27enne gambiano, per i reati di rapina aggravata e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Alle tre di questa notte sono giunte diverse telefonate sulla linea 113 che segnalavano una donna che chiedeva aiuto nella Via San Lucifero a seguito di uno scippo. Il Centro Operativo ha inviato immediatamente un equipaggio a soccorrere la vittima mentre gli altri Agenti hanno effettuato una ampia perlustrazione della zona.

I poliziotti hanno raggiunto la donna, una cittadina canadese di anni 39, visibilmente scossa e sotto choc, che ha riferito di essere stata picchiata e poi scippata della borsa da un giovane straniero di colore che si è dato alla fuga verso la Via Garibaldi.

Contemporaneamente un secondo equipaggio, nel transitare nella Piazza Marghinotti ha notato un giovane straniero che procedeva a passo spedito e visibilmente sudato. Il ragazzo è stato fermato; in un primo momento si è mostrato collaborativo, ma quando gli agenti hanno chiesto di controllare l’interno della tracolla, ha ingaggiato una colluttazione con l’intento di scappare. I poliziotti sono riusciti e bloccarlo per procedere a un più accurato controllo.

All’interno delle tasche della felpa sono stati rinvenuti soldi in valuta straniera tra cui 3 franchi canadesi mentre, dentro la borsa, è stato trovato un borsellino da donna contente un passaporto canadese e documenti vari intestati alla vittima.

Lo straniero identificato per Sulayman Ceesay, 27enne è stato quindi accompagnato in Questura e sottoposto agli accertamenti dattiloscopici di rito presso il Gabinetto di Polizia Scientifica dove il riscontro ha dato un esito positivo in quanto è risultato avere precedenti di polizia, il permesso di soggiorno scaduto dal 2016 con in atto la richiesta di asilo politico.

La vittima è stata accompagnata presso il pronto soccorso del “SS. Trinità” dove i sanitari hanno dato una prognosi di 7 giorni. Il Ceesay è stato tratto in arresto per rapina aggravata e resistenza e violenza a pubblico ufficiale e nella mattinata odierna è previsto il processo con rito per direttissima.