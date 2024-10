Ha affiancato due donne che stavano per raggiungere la fermata dei bus in via Padre Zirano a Sassari e con una mossa repentina ha strappato con violenza la borsa a una di loro. Le grida di aiuto della donna, che ha provato a inseguire il ladro, hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che si sono immediatamente posti all’inseguimento dell’uomo.

Il giovane, dopo una breve corsa, è stato raggiunto e bloccato da due persone che hanno poi avvisato le forze di Polizia. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:15.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna che hanno arrestato il ragazzo, un 30enne sassarese, con numerosi precedenti di polizia per il reato di furto con strappo.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida.