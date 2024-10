Ancora furti e aggressioni all’Iper Pan di viale La Playa, a Cagliari. Stesso copione di sempre, ma diversa anche stavolta la reazione del ladruncolo. E’ accaduto tutto intorno alle 19 di ieri sera, quando la guardia giurata della Tiger Vigilanza ha seguito i movimenti sospetti di un extracomunitario, intento ad arraffare gamberoni e sardine all’interno di una borsa e a guadagnarsi la fuga attraverso le casse senza pagare.

Una volta superate le barriere antitaccheggio, il senegalese 25enne è stato fermato dal vigilantes per la consueta constatazione del taccheggio: il giovane ladruncolo ha cominciato ad opporre resistenza e a spintonare la guardia. Opportunamente accompagnato presso gli uffici del centro commerciale, il senegalese ha reagito di malo modo brandendo un estintore e cercando di colpire l’addetto alla sicurezza e il direttore dell’Iper Pan.

Fortunatamente, grazie al tempismo dell’addetto alla sicurezza anti taccheggio, è stato bloccato senza poter nuocere e all’arrivo dei Carabinieri il senegalese (che all’interno del borsone aveva anche occultato un coltello), è stato ammanettato e accompagnato in via Nuoro per le formalità di rito. La merce (del valore di poco meno di 100 euro), è stata restituita all’avente diritto mentre la Tiger Vigilanza ha formalizzato una denuncia insieme alla direzione Iper Pan Playa.