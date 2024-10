La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà C.A. 45enne pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato. Nella mattinata di ieri è giunta una segnalazione sulla linea 113 che indicava una donna intenta ad inseguire un soggetto lungo la via Calamattia.

L’uomo si era appena impossessato di due creme all’interno di una farmacia in via Santa Maria Chiara. Un equipaggio della squadra Volante è stato inviato sul posto dove ha preso contatti con il personale dell’attività e dopo aver ricevuto le descrizioni dell’uomo e aver visionato le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, i poliziotti si sono posti alla ricerca nelle vie limitrofe.

Gli agenti, perlustrando la zona Is Mirrionis, hanno notato un individuo che corrispondeva perfettamente alle descrizioni bloccandolo nell’immediatezza. C.A. teneva ancora tra le mani le due creme asportate dalla farmacia. Le creme, al termine degli atti di rito, sono state restituite al titolare della farmacia.