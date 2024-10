E' stato ritrovato in località Is Murdegus, a Tortolì, il Fiorino di proprietà del custode del parcheggio multipiano di via Baccasara, Matteo Piludu, di 35 anni, usato dal bandito solitario per scappare dopo il blitz alle macchinette del parcheggio fruttato 26.000 euro.

Nel Fiorino erano ancora presenti sei buste di plastica contenenti 6.000 euro, somma che il rapinatore non è riuscito a portare con sè, probabilmente disturbato da qualcosa o qualcuno.

Il colpo è stato messo a segno ieri pomeriggio alle 16. Una persona semi travisata ha sferrato un pugno al custode e dopo averlo legato è entrato nel suo ufficio ha preso il denaro e la chiave del Fiorino.

Indagano gli agenti del commissariato di Tortolì.