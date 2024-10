Un campo estivo con 150 bambini è stato evacuato questo pomeriggio a Monserrato, all'interno della Città metropolitana di Cagliari, a causa di un incendio che da un canneto ha quasi raggiunto le abitazioni. Il rogo è partito dalla periferia di Cagliari e, spinto dal vento, ha raggiunto via Capo Comino. In quella zona c'è una palestra in cui in questo periodo si tiene il campo estivo.

"In quel momento c'erano circa 150 bambini - racconta all'ANSA il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci - le fiamme si sono avvicinate alla struttura. Il personale del campo estivo e l'assessore alla Pubblica istruzione che si trovava nella palestra hanno deciso immediatamente di evacuare la struttura e portare in salvo i bambini".

I più piccoli, molti dei quali in lacrime per la paura, sono stati ospitati da alcuni residenti della zona, mentre i più grandi sono stati accompagnati in aree sicure. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, i carabinieri e la polizia municipale.

"Nel giro di 15 minuti i vigili del fuoco e le varie squadre di volontari sono riusciti ad arginare il rogo - racconta ancora il primo cittadino all'ANSA - L'intervento è stato tempestivo e ha evitato che le fiamme raggiungessero le case". La zona si è comunque riempita di fumo e il fuoco ha danneggiato i giardini di alcune abitazioni. Secondo il primo cittadino il rogo è quasi sicuramente di natura dolosa: "È il secondo incendio nella stessa zona in due anni".