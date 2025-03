È l’Ing. Roberto Cesaraccio il nuovo presidente del Comitato regionale della Piccola Industria della Confindustria Sardegna, la componente del sistema Confindustria che ha lo scopo di tutelare e contribuire al progresso e alla crescita delle piccole industrie per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Cesaraccio, già presidente della Piccola Industria della Confindustria Centro Nord Sardegna, è stato eletto all'unanimità alla carica regionale dal Consiglio riunitosi questa mattina.

Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università di Pisa, Roberto Cesaraccio, classe 1981, è amministratore unico della Società Studio CS srl, con sedi a Olbia e Nuoro. La società opera nel campo della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e fa parte del Gruppo Sgrò avente sedi in tutta Italia.

Alla carica di vicepresidente è stato eletto Matteo Baire, dell’azienda Autolinee Baire e presidente della Piccola Industria della Confindustria Sardegna Meridionale, che coadiuverà il Presidente Cesaraccio nel corso del suo mandato.

"La Piccola Industria contribuisce a fare proposte per l’affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi - si legge in una nota - Tra le priorità delineate dal nuovo Presidente per i prossimi quattro anni figurano il progetto Einstein Telescope, che rappresenta un'importante opportunità ma richiede competenze specifiche e investimenti in infrastrutture, anche attraverso lo sviluppo delle Reti d’Impresa. Un altro obiettivo strategico riguarda l’adozione di iniziative per ridurre la distanza tra l’offerta formativa del sistema educativo e le competenze richieste dalle imprese sarde, affrontando le crescenti difficoltà nel reperire figure professionali adeguatamente formate. Queste iniziative mirano a rafforzare il tessuto industriale regionale, promuovendo una crescita sostenibile e competitiva delle piccole imprese in Sardegna".