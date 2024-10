L’azione delle Fiamme Gialle nuoresi, mirata al controllo del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, ha permesso di individuare una società evasore totale, operante nel comune di Nuoro nel settore della ristorazione.

Le operazioni di verifica, come riferito dai finanzieri, hanno consentito di constatare che l’impresa non aveva presentato le previste dichiarazioni dei redditi ed evaso tutti i ricavi conseguiti dal 2014 ad oggi.

La società, per non destare sospetto nei clienti, provvedeva all’emissione di tutti i documenti fiscali per le cessioni di beni, “dimenticandosi” però di presentare le dichiarazioni fiscali previste.

Una volta individuato il meccanismo di evasione, i verificatori della Compagnia di Nuoro, utilizzando innovative tecniche di indagine tributaria e di apposite banche dati informatiche che permettono “l’incrocio” dei dati, hanno eseguito le attività ispettive che hanno fatto conseguire la constatazione di ricavi occultati per oltre 1 milione di euro, violazioni all’IVA per oltre 100 mila euro e base imponibile sottratta ai fini IRAP per oltre 1 milione di euro.

L’azione ispettiva rientra in un piano di contrasto di lotta all’evasione fiscale di più ampio raggio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, mirata a contrastare le forme più gravi e diffuse di evasione e frode fiscale