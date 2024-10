Brutta tegola per due locali di Alghero, per i giovani e per la movida.

A due giorni da Ferragosto, nella settimana clou dell’estate e per 15 giorni per ordine del Questore di Sassari, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha disposto la chiusura del "Coktail Bar Maracaibo" e del "Kelu Lounge Bar", i due locali di via Lido maggiormente frequentati dai turisti e dagli stessi algheresi.

La chiusura temporanea delle attività è stata disposta, dunque, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini.

“La causa scatenante è stata una rissa intercorsa tra ragazzi che camminavano nella strada, nessun nostro cliente, nessuna persona che lavorasse con noi, solo un bisticcio nelle vicinanze”, si legge sulla pagina Facebook del Maracaibo che, attraverso un post, informa i clienti di quanto accaduto.

“Per non bastare – si legge ancora - il questore o chi per lui ha motivato il provvedimento dicendo che il nostro locale è pericoloso e frequentato da brutte persone e pregiudicati. Pertanto volevo avvisarvi che siamo tutti brutte persone nonché una massa di galeotti”.

Parole ironiche che non celano la rabbia e lo sconforto da parte del titolare Gavinuccio Olmeo e di tutti i giovani che ci lavorano.

“Quando si pensa di aver toccato il fondo c'è sempre da ricredersi, esiste sempre di peggio. Un ringraziamento speciale - si conclude con questa frecciatina il post - ai vertici della nostra amministrazione comunale per aver preso le nostre difese..(di gomma)”.

13 agosto 2015