Buone notizie per Manuel Desogus, 38enne di Las Plassas ricoverato in terapia intensiva a Berlino per una grave patologia cardiaca: potrà tornare in Sardegna per proseguire le cure. A comunicarlo è l’assessora del Lavoro Desirè Manca, che si è attivata dopo l’appello social della famiglia e la raccolta fondi online, che ha superato i 26mila euro.

"Non potevamo restare a guardare: come assessorato del Lavoro disponiamo di fondi dedicati al riconoscimento di contributi previsti per gli interventi emergenziali e per gli emigrati di rientro. Per questo, grazie alla collaborazione del Presidente e della vice Presidente del Circolo dei Sardi a Berlino, i quali ieri hanno visitato il signor Desogus, ci siamo resi da subito disponibili ad attivare tutte le misure ordinarie e straordinarie previste per legge e assicurare le risorse necessarie per consentire il trasferimento medicalmente assistito del paziente in struttura ospedaliera in Sardegna. Attendiamo fiduciosi il rientro nell'isola di Manuel Desogus con l'augurio che il suo stato di salute possa migliorare quanto prima", spiega Manca.

La zia Ignazia aveva lanciato un accorato appello online: "Mio nipote vive e lavora in Germania da 12 anni. Due mesi fa è stato colpito da una gravissima infezione al cuore… è completamente solo… non ha più entrambi i genitori… L'unica possibilità è organizzare un trasferimento medico protetto dalla terapia intensiva di Berlino a una terapia intensiva in Sardegna. Ma il costo di questo trasporto è altissimo, 25.000 euro, e per la nostra famiglia è impossibile da sostenere da soli".

Grazie all’intervento della Regione e alla collaborazione delle associazioni sarde a Berlino, ora il rimpatrio sanitario è finalmente possibile, offrendo a Manuel la possibilità di ricevere cure vicine alla famiglia.