Ha difeso imperterrito la privacy dei suoi alunni, ma il provvedimento che lo ha direttamente coinvolto riguarda la sospensione dal lavoro per tre giorni. La vicenda riguarda il maestro ed ex consigliere comunale di Cagliari, Andrea Scano (nella foto in alto).

“Il collega maestro Andrea Scano, insegnante ed Rsu Cobas della scuola elementare Istituto Comprensivo C “Colombo” di Cagliari - scrive Nicola Giua, Cobas Scuola Sardegna – è stato sospeso dell’insegnamento per tre giorni per il rifiuto di utilizzare il registro elettronico, a tutela della privacy degli alunni. Il collega ha contestato l’uso del registro elettronico (gestito da una società privata), ed ha chiesto dall’inizio dell’anno di poter utilizzare il registro cartaceo. Inoltre - aggiunge Giua - si batte perché gli scrutini possano ancora essere un momento di sereno confronto tra colleghe/i e non un mero atto formale da svolgere in pochi minuti. I Cobas Scuola Sardegna sono solidali e riconoscenti nei confronti di Andrea per la battaglia che sta conducendo - prosegue sempre Nicola Giua - e patrocineranno il ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari contro l’illegittima ed ingiusta sospensione dal lavoro di uno stimatissimo collega. Ad Andrea hanno espresso stima, fiducia e solidarietà i genitori dei propri alunni/e dichiarandosi d’accordo con le sue scelte”.