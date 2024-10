La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione, Alessandra Zedda, ha approvato il rifinanziamento della Legge 7 del 2007 sulla “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, stanziando 12.891.500 di euro per l’annualità 2013.

“Innovazione e ricerca costituiscono elementi centrali delle azioni di sviluppo che stiamo portando avanti per la Sardegna – sottolinea l’assessore della Programmazione – per questo, anche per quest’anno, di concerto con la Consulta Regionale per la Ricerca e con tutti gli assessorati competenti, stiamo rifinanziando la legge regionale 7 puntando a indirizzare le risorse verso gli investimenti, le scelte strategiche e le condizioni ambientali, che permettano di proteggere il valore creato.

Dobbiamo ampliare il concetto di innovazione affiancando la ricerca scientifica e tecnologica a quella di approccio al mercato, ai modelli di business, al design, ai processi tecnologici, alle attività industriali, agli investimenti nel capitale umano, ai comportamenti e consumi dei cittadini, alle infrastrutture e ai servizi. Dobbiamo portare avanti azioni congiunte tra pubblica amministrazione, cittadini, università, centri di ricerca, imprese e mondo della finanza”.

Le risorse saranno destinate al sistema premiale produttività scientifica, alle summer school, al bando tender, alla biblioteca scientifica delle due Università di Cagliari e Sassari, all’integrazione delle procedure degli anni precedenti, alla ricerca di base per l’anno in corso, alla ricerca in agricoltura e a conferenze, workshop, seminari e valutazione.