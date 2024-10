“Promuovere e incentivare la produzione discografica degli artisti sardi e premiare i migliori dischi messi in commercio nell’anno precedente si conferma, unico nel suo genere, un punto di riferimento fra gli artisti sardi che sono orgogliosi di essere selezionati per la serata finale”.

È questo l’obiettivo del premio discografico “Mario Cervo” di Olbia che ha annunciato i vincitori della quinta edizione.

La giuria, coordinata da Tommy Rossi, e composta da Giacomo Serreli (Giornalista), Diego Pani (Etnomusicologo), Paolo Brandano (Musicista), Mauro Orrù (Giornalista), Barbara Magnoni (Musicista), Ottavio Nieddu (Giornalista e conduttore televisivo) Alessandro Simonelli (Musicista e più giovani associato all’Archivio) e Antonio Are (per la parte dedicata alla musica tradizionale) ha lavorato intensamente per selezionare i cinque migliori dischi fra gli oltre 50 cd di artisti sardi pubblicati nel 2018

Questi i vincitori: Monica Demuru e Natalio Mangalavite con il cd Madera Balza (Tûk Music, 2018), Mauro Palmas con il cd Palma de sols (SquiLibri, 2018), Malasorti con il S’Ardicity (S’Ardmusic), Elva Lutza con Ester Formosa con il cd Cancionero (Tronos Digital) e il Tenore Murales di Orgosolo con il cd No sias isciau – Càntigos de sa bidda orgolesa. Il Disco Storico è andato, invecem a Benito Urgu per MonCheri Fonni.