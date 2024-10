Cinque anni fa, esattamente il 19 marzo 2019, Benito Urgu incontrò Flavio Briatore a Bitti. Nacque tra i due un simpatico siparietto: il grandissimo comico tentò di far cantare in lingua sarda l’imprenditore arrivato in Sardegna per incontrare i pastori.

Il video

