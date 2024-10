È un paese in lutto Quartuccio, dopo la tragica morte di Massimo Cocco, il 19enne che questa mattina poco prima delle 8 ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Capoterra.

La sua auto è uscita fuori strada lungo la SS 195 ribaltandosi prima di finire in mare in località La Maddalena. Massimo, che si trovava da solo in macchina, è morto sul colpo.

“Non posso vivere una vita senza di te. Torna da me, ti prego”, ha scritto la sua fidanzata sul proprio profilo Facebook a cui ha affidato uno sfogo disperato e ha poi pubblicato una foto del suo ragazzo, scrivendo "Sei il più bello del mondo".

“Sto malissimo, non ci voglio credere amico mio”, “Non ci sono parole per una perdita così grande, lui sarà il tuo angelo custode”, “Un bravo ragazzo, me lo ricordo bene” sono solo alcuni dei tantissimi commenti che hanno lasciato sotto il post della ragazza straziata dal dolore.

Una giovanissima vita spezzata in un istante, Massimo non è che l’ultimo di tanti, troppi, giovani morti sulle strade della Sardegna.