Per cause ancora da accertare, un uomo ha perso il controllo della propria vettura, una Nissan Qashqai, e ha prima urtato dei veicoli in sosta e poi si è ribaltato su un fianco nella carreggiata.

L’incidente questa mattina attorno alle 8 a Quartu Sant’Elena, dove sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.



Sul posto anche un'ambulanza: il conducente fortunatamente non ha riportato alcun danno. La strada è temporaneamente interdetta al transito.



Per gli accertamenti e i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Locale di Quartu Sant'Elena.