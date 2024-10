Un quad con a bordo due giovani originari di Arborea, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato più volte lungo un pendio nelle territorio di Siapiccia e Allai.

Ad avere la peggio è stato il passeggero che è stato trasportato all'ospedale di Oristano per tutti gli accertamenti.

E’ in corso in questi istanti l’intervento dell’elisoccorso del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Alghero, congiuntamente alle squadre del Comando di Oristano.

Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza dei Volontari di Simaxis e una pattuglia dei carabinieri di Oristano che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.