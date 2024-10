Incisiva e convinta, non ha tardato ad arrivare la risposta di Franco Mula, sindaco di Orosei, in merito alla protesta portata avanti dagli studenti della sua comunità contro la scarsa manutenzione dei pullman a bordo dei quali i ragazzi viaggano ogni giorno.

"Niente di nuovo - ha dichiarato il primo cittadino di Orosei - la politica regionale fatta di tagli scriteriati dimostra ancora una volta la poca attenzione per la scuola. I pullman sono vecchi, il numero dei ragazzi è superiore alla loro capienza, i disservizi sono continui. La protesta deve essere decisa e seria. In accordo con le varie amministrazioni bisognerebbe non pagare i biglietti e chiedere un incontro urgente con l'Assessore regionale ai Trasporti per porre fine a un simile disagio".

Nelle prossime ore Sardegna Live seguirà con attenzione l'evolversi della situazione.