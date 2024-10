Gli studenti di Orosei questa mattina hanno bloccato i pullman dell’Arst che li avrebbero dovuti portare negli Istituti scolastici di Nuoro.

“I problemi ormai persistono da anni - dicono i ragazzi -. Siamo stanchi di dover subire continui ritardi, disagi legati alle tratte interrotte senza preavviso e soprattutto di viaggiare su mezzi fatiscenti che spesso imbarcano pure acqua. Questa volta abbiamo deciso di protestare pubblicamente con la speranza che il nostro appello non finisca nel dimenticatoio”.

Gli studenti di Orosei, che ogni mattina si svegliano all’alba per poter raggiungere i diversi istituti, spiegano che solo negli ultimi 15 giorni il pullman diretto a Nuoro si è fermato almeno cinque volte per problemi legati alle avarie del motore.

“Paghiamo regolarmente i biglietti e gli abbonamenti. I prezzi, anno dopo anno, aumentano, ma il servizio non migliora mai sotto nessuno aspetto - precisano i ragazzi-. Capita che ci dobbiamo sedere su sedili bagnati per via delle infiltrazioni d’acqua dovute all’usura dei pullman. I finestrini spesso neppure chiudono. È capitato durante il viaggio si sia dovuto aprire anche l’ombrello per evitare di bagnarsi la testa”.