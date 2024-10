L'Unità di progetto per l'Eradicazione della Peste suina africana ha prorogato al prossimo 27 giugno la scadenza che i cacciatori hanno per la comunicazione ai Servizi veterinari della ASL e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio, del nominativo del cacciatore referente per l’esercizio della caccia al cinghiale.

Entro la stessa data vanno inoltre comunicati l’indirizzo e la località, oltre eventualmente le coordinate GPS, in cui saranno raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati.

Questi luoghi non potranno in nessun caso trovarsi all'interno di aziende suinicole.