Nel Programma di Attività 2024 di Promocamera, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito come obiettivo prioritario quello di promuovere e supportare lo sviluppo economico in tutti i suoi aspetti, dall’ambito produttivo a quello commerciale, turistico e culturale. In collaborazione con la Struttura tecnica, sono state progettate azioni per stimolare la cultura d’impresa, rafforzare le competenze manageriali, supportare la transizione digitale e ambientale, e incentivare la creazione di nuove aziende orientate all'innovazione e al mercato, sia nazionale che internazionale. Il tutto con l'intento di agevolare una fruizione maggiore del Centro Servizi e del Padiglione Espositivo.

"Promocamera è un facilitatore capace di creare opportunità per il territorio e di competitività delle imprese e agisce in piena sintonia con la Giunta camerale per la valorizzazione del Centro Servizi e Padiglione espositivo (nel quale sono stati programmati lavori di riqualificazione e implementazione dotazione tecnologica)" afferma il Presidente Francesco Carboni. "Il 2024 è stato eccezionale, ricco di attività, progetti e iniziative su tutto il territorio del nord Sardegna (da Alghero a Olbia), nel quale si è agito in sintonia e unità d'azione con la Struttura tecnica per l’attuazione del programma e lo sviluppo di nuove progettualità europee che avranno effetti positivi sul sistema economico nel prossimo triennio 2025-2027."

L'Azienda Speciale Promocamera ha promosso numerosi progetti nel 2024, inclusi il rafforzamento delle competenze manageriali, la cooperazione innovativa e il sostegno alla competitività delle imprese. Il Vice Presidente Michele Orecchioni ha sottolineato che "uno dei risultati più importanti è stato quello di portare le attività di formazione e i servizi di Camera di Commercio e Promocamera su tutto il territorio del nord Sardegna, avviando interessanti collaborazioni in particolare in Gallura."

Tra le iniziative più rilevanti ci sono state quelle di internazionalizzazione e cooperazione transfrontaliera. Il Consigliere Gavino Soggia ha evidenziato l'importanza dei progetti comunitari sviluppati dal Centro di Competenze Transfrontaliero, che hanno consentito alle imprese di confrontarsi a livello internazionale e di acquisire esperienze preziose.

Nel corso del 2024, Promocamera ha realizzato 23 corsi di formazione con 202 partecipanti, un aumento significativo rispetto all'anno precedente (+36%). Le attività formativo-manageriali hanno supportato le imprese nell'affrontare le sfide del mercato globale.

L’area Export e Cooperazione ha visto l'incremento dei servizi a favore delle PMI interessate a espandersi sui mercati esteri, con azioni rivolte a sei mercati strategici, tra cui Svizzera, Belgio e Giappone. Le collaborazioni con i Consorzi regionali e le partecipazioni a fiere internazionali hanno supportato le aziende in un percorso di crescita globale.

Promocamera ha anche contribuito alla valorizzazione delle eccellenze locali con eventi come "Benvenuto Vermentino", che ha promosso 132 etichette di vino e coinvolto 1200 visitatori. Il Centro Servizi ha ospitato eventi di rilevanza nazionale, tra cui il Job Day ASPAL e il Sardinia Cosplay, contribuendo così alla promozione del territorio.

Nel 2024, Promocamera ha confermato il suo ruolo di partner strategico per lo sviluppo delle imprese, continuando a offrire supporto per l’innovazione, la digitalizzazione e la crescita economica del nord Sardegna.