Ancora presenze da record per Promo Autunno, la fiera del Nord Sardegna. Stando a quanto dichiarato dall'organizzatore Claudio Rotunno «In questa terza edizione abbiamo superato il muro delle centomila presenze nei tre giorni della fiera. Sembrava quasi impensabile replicare le 75mila dello scorso anno, ma siamo riusciti ad andare ben oltre. “La bellezza rappresenterà il territorio” si è rivelato uno slogan vincente, perché ha ben rappresentato il livello di qualità delle aziende aderenti e l’eccellente format della manifestazione. C’è stata davvero una fiumana di visitatori. È un importante risultato che va a coronare ancora una volta la spinta positiva data dal numero di aziende aderenti».

A colpire in modo particolare è stato il design, gli speciali allestimenti simili a quelli delle grandi fiere internazionali, ma anche la presenza di un ricco calendario di appuntamenti.

«Grazie al mio lavoro giro il mondo, e cerco di tenere un occhio clinico su tutto ciò che di importante succede – ha spiegato Rotunno – e il meglio di ciò che vedo ho voluto riportalo qui nella città di Sassari».

Un folto pubblico si è riversato nei padiglioni Food Events e Wedding. Per il Presidente della Camera di Commercio Gavino Sini: «Sotto il profilo generale, l’area Promocamera per le aziende e per il territorio rimane un fulcro operativo non solo di operatori, ma anche di persone che si incontrano e fanno economia reale sul territorio. Promo Autunno ha risposto a questa aspettativa».

Soddisfatta anche Maria Amelia Lai (Presidente di Promocamera) secondo la quale «Il mondo imprenditoriale ha necessità di spazi e di momenti nei quali far sì che domanda e offerta si incontrino in maniera continuativa sotto il profilo imprenditoriale, per essere sul territorio e confrontarsi tra loro e con il pubblico».

Un grande momento di promozione e pubblicità per le aziende che hanno avuto l'opportunità, in questa tre giorni, di promuovere i loro prodotti. Il tutto abbinato a tanti eventi che hanno riscosso l'apprezzamento del pubblico presente.