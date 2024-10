Con l’inaugurazione in programma domani 12 ottobre alle 9.30, nel portale d’ingresso di Promocamera a Predda Niedda, partirà ufficialmente la terza edizione di Promo Autunno, organizzato dalla Pubblicover Events Designer di Claudio Rotunno (azienda leader nel settore allestimenti) con il supporto della Camera di commercio e il patrocinio del Comune di Sassari.

A tagliare il nastro assieme all’organizzatore, il presidente della Giunta Regionale, Francesco Pigliaru e il sindaco di Sassari Nicola Sanna. Prevista la presenza del presidente della Camera di commercio Gavino Sini, del segretario generale Pietro Esposito, della presidente di Promocamera Maria Amelia Lai e del presidente dell’ATP Sassari, Roberto Mura, oltre che una folta delegazione di rappresentanze istituzionali, militari e religiose.

Gli appuntamenti prenderanno il via nel settore Food Events, alle 11.00 con un talk show dedicato ai progetti di valorizzazione del pescato in Sardegna, moderato dal giornalista Pasquale Porcu. All’incontro interverranno Mauro Monaco, Davide Cao, Benedetto Sechi e Iolanda Viale.

Alle 12.00, nella stessa area ,si terrà un cooking show in compagnia dello chef Antonio Murgia. Nel pomeriggio, alle 17.00, avrà luogo a un nuovo talk show di approfondimento sullo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti di qualità e lo sviluppo turistico. Con Pasquale Porcu stavolta interverranno Sergio Sulas, Antonello Demelas, Matteo Luridiana, Antonello Franca e Massimiliano Venusti.

Alle 18.00. nel Padiglione Platinum, lo stand del Gruppo Unione organizzerà il Sardaperitivo (made in Sardinia). Alle 19.00, nell’area Fashion events, l’Atelier Crystal presenterà la collezione sposa 2019, mentre nell’area esterna, alle 19.30 si svolgerà lo spettacolo musicale dei “The School of Rock”.

Sabato 13 alle 11.00 il Food Events ospiterà un talk show a cura del giornalista gastronomico Giovanni Fancello con gli interventi di Grazia Fenu, Giampaolo Demartis, Bruno Satta e Luciano Mamusi.

Alle 12.00 è, invece, in programma un cooking show presentato dallo chef Nicola Zinellu. Alla stessa ora, nella zona passerella del Padiglione interno, le Ragazze Latin mix over 16 si esibiranno in samba e cha cha cha e, alle 16.30, sarà la volta dell’allenamento funzionale a cura di “Andrea e Claudia”.

Alle 17.00 altro talk show condotto da Giovanni Fancello, stavolta sulle prospettive del settore vitivinicolo con Sergio Solinas, Luca Mercenaro e Tonino Costaro. Alle 18.00 si terrà il Sardaperitivo con il Gruppo Unione Sarda.

Alle 17.30, nel settore Fashion Events, l’Atelier Cristal presenterà la collezione sposa 2019, seguita alle 18.30 da Fatamadrina con la partecipazione di vere spose in qualità di modelle. Alle 18.30, grande attesa il cooking show con gli chef Luigi Pomata e Antonio Murgia.

Domenica 14 alle 11.00, si parlerà della filiera cerealicola con Tommaso Sussarello Gianni Pes, Pierpaolo Sedda, Alessandro Polo e Paolo Ugas. Alle 12.00 Sardaperitivo dell’Unione Sarda mentre alla stessa ora, il cooking show coinvolgerà lo chef Angelo Pittui, e in zona passerella si esibiranno le Ragazze latin mix.

Nel talk show delle 17.00 vedrà protagoniste le birre artigianali sarde grazie a un dialogo tra Tommaso Sussarello con Luca Pretti, Gianfranco Pulina, Giampiero Carta, Ciriaco Loddo e Marco Tola.

Nel Fashion events alle 17.00, l’Atelier Cristal presenterà la collezione sposa 2019. Alle 18.00 Giannina Sennori presenterà gli abiti da cerimonia, Seguirà alle 19, Fatamadrina che proporre le sue creazioni. Il cooking show delle 18.30 sarà a cura dello chef Gianfranco Pulina.

Alle 21.30 l’evento Fashion art show coinvolgerà gli stilisti Roberto Stella, Carlo Petromilli, Giovanna Campisi e Giuseppe Pisuttu. Il comico Gianluca “Scintilla” Fubelli intratterrà il pubblico con spettacolo di cabaret, direttamente da Colorado, sarà il comico Gianluca “Scintilla” Fubelli.