“Il settore del turismo è diventato negli ultimi anni uno dei driver fondamentali per lo sviluppo della nostra isola, determinando la nascita e lo sviluppo di numerosissime imprese. Tra le misure urgenti previste da Regione e Governo per gli attori economici del nostro Paese non sono stati individuati interventi per gli agenti di viaggio, che oltre a promuovere il nostro bellissimo Paese, riempiendo aerei, navi, hotel e pullman, organizzando le vacanze e la logistica per la maggior parte degli spostamenti per milioni di visitatori che arrivano in Italia grazie al loro lavoro, contribuiscono a creare il 13% del Pil”.

A dichiararlo sono stati i Consiglieri regionali dei Progressisti che hanno presentato una mozione alla Giunta regionale per “Far sì che le misure previste per altre categorie imprenditoriali come la cassa integrazione in deroga o le altre misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese siano previste anche per le agenzie immobiliari e che siano incrementati i contributi di sostegno al reddito dei titolari di agenzie viaggio, anche istituendo un fondo dedicato.”

"Peraltro, in questa delicata fase, – concludono – stanno anche assolvendo a una funzione sociale importantissima, adoperandosi per far rientrare i nostri concittadini a casa da tutte le parti del mondo”.