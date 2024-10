La Guardia di Finanza di Cagliari ha individuato una maxitruffa nel mercato biologico ed ha eseguito 16 ordinanze di custodia cautelare in tutta Italia, 4 in carcere e 12 ai domiciliari, nei confronti dei componenti di un’organizzazione che aveva come vertice un’azienda di Capoterra. Secondo gli uomini delle Fiamme Gialle sarebbero state emesse false certificazioni per prodotti biologici, senza che gli stessi prodotti fossero realmente “bio”, e sarebbero, inoltre, state emesse fatture per operazioni inesistenti per oltre 135 milioni di euro.